Эти фамилии давали украинцам, обладавшим особым талантом: проверьте список
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Украинские фамилии скрывают в себе ряд очень интересных фактов, способных рассказать о деятельности и социальном статусе предков. Особый интерес вызывают те, которые появились благодаря успешному таланту к торговле.
Торговцы и мастера закладывали основы семейных традиций, которые повлияли на формирование фамилий. OBOZ.UA рассказывает о самых влиятельных фамилиях, которые сформировались благодаря таланту к своему делу.
Какие фамилии возникли благодаря успешному ведению дел
Давным-давно, когда человек был либо успешным в своем ремесле, либо умело вел свои дела, фамилия часто возникала по роду деятельности. Так, например, владельцы лавок, гончары, кузнецы, ткачи и другие ремесленники, у которых были собственные небольшие предприятия, получали фамилии в соответствии со своим ремеслом. Выглядело это так:
- Крамаренко, Крамар – о означает успешного торговца или владельца лавки. Ваши предки могли быть успешными продавцами различных товаров;
- Гончар – такая профессия была очень уважаемой и прибыльной во многих регионах. Фамилия свидетельствует о ремесленном таланте в гончарном деле;
- Кузнец – кузнецы также высоко ценились в древние времена, поэтому предки могли владеть мастерскими-оружейными или кузницами;
- Ткаченко, Ткач – связано с успехом в ткацкой сфере;
- Мельник – это обычно подходит тем, кто имеет склонность к сельскому хозяйству, поскольку предки могли владеть мельницей;
- Шевченко – происходит от профессии мастера, который занимался чрезвычайно важным изготовлением и ремонтом обуви;
- Бондарь – происходит от изготовления бочек и бочонков, услугами которых пользовались виноделы, медовары и пивовары;
- Чумак – это очень древняя фамилия, связанная с перевозкой соли, рыбы и других товаров, которые чумаки перевозили на волах.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как некоторые украинские фамилии могут рассказать больше о происхождении семьи, чем кажется на первый взгляд. Исторически часть из них формировалась как обозначение социального статуса, в частности зажиточности или принадлежности к привилегированным слоям.
Как сообщал OBOZ.UA, среди древних славянских имен сохранились настоящие языковые жемчужины, которые сегодня звучат редко и необычно. Многие из них имеют глубокое символическое значение и отражают представления предков о красоте, силе и гармонии.
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