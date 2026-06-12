Эти фамилии давали только богатым украинцам: проверьте, есть ли ваша в списке

Некоторые украинские фамилии могут рассказать больше о происхождении семьи, чем кажется на первый взгляд. Исторически часть из них формировалась как обозначение социального статуса, в частности, зажитости или принадлежности к привилегированным слоям.

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Сегодня такие фамилии сохранились, и они до сих пор вызывают интерес у исследователей и носителей. OBOZ.UA рассказывает о них.

По данным языковеда Юлиана Редько, в украинской традиции существовали фамилии, которые прямо или косвенно указывали на зажиточность предков. Часто они происходили от слов, означавших богатство, благородство или принадлежность к высшим слоям общества. Такие родовые названия были распространены в разных регионах Украины, в частности на западе и в центральных областях.

Фамилии, связанные с богатством и достатком

Одно из самых распространенных корневых слов — " – " "Багач" или "Богач". От него происходят варианты вроде Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин.

Чаще всего такие фамилии встречались во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Подобное значение имеет и слово "Дука", которое в прошлом использовали как синоним состоятельного человека. От него происходит фамилия Дученко.

Отдельно выделяется фамилия "Дидич", которой называли владельца села или большого имения. Такие родовые имена чаще всего фиксируются в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Еще одна группа фамилий — "Скоробогатый" или " – цкий". Они характеризовали людей, которые, по представлениям того времени, быстро приобретали богатство.

Шляхта, знать и социальный статус

Фамилия "Кармазин", по словам исследователей, связана с названием дорогого импортного сукна, которое могли позволить себе только зажиточные слои населения. Также этим словом иногда называли казацкую старшину.

Фамилия "Фалендиш" имеет немецкое происхождение и переводится как "лучшее лондонское сукно", что также подчеркивало высокий материальный статус ее носителей.

К социально-статусным фамилиям относятся и такие , как "Знати", "Шляхтич" и "Шляхетка", которые напрямую связаны с привилегированными сословиями общества.

Отдельную группу составляют фамилии "Мостипан", "Мастипан", "Панич", "Паник", "Панив", "Паночко", "Панонько", которые происходят от слова "пан" и указывали на уважение или социальное превосходство в прошлом.

Как сообщал OBOZ.UA, среди древних славянских имен сохранились настоящие языковые жемчужины, которые сегодня звучат редко и необычно. Многие из них имеют глубокое символическое значение и отражают представления предков о красоте, силе и гармонии.

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