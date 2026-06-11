Вы точно таких не слышали: три древних имени, которыми называли девушек

Среди древних славянских имен сохранились настоящие языковые жемчужины, которые сегодня звучат редко и необычно. Многие из них имеют глубокое символическое значение и отражают представления предков о красоте, силе и гармонии.

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Некоторые женские имена настолько уникальны, что могут удивить не только рядовых граждан, но и ценителей истории и культуры. OBOZ.UA рассказывает о трех древних именах, которыми называли прекрасную половину человечества.

Чаруня

Чаруня – имя славянского происхождения, которое связывают со словом "волшебный". Его значение можно трактовать как "та, кто обладает чарами" или "волшебная особа", что придает имени особый, образный смысл.

Хотя Чаруня не имеет глубоких исторических корней и редко встречается в традиционных существительных, имя пригодится родителям, которые ищут необычные и оригинальные имена для детей. Подобные имена в славянской традиции часто ассоциировались с представлениями о красоте, доброте и особой энергетике человека.

Ясна

Имя Ясна имеет славянское происхождение и ассоциируется со словами "чистая", "светлая", "ясная". Оно символизирует открытость мыслей, острый ум, развитую интуицию и внутреннюю гармонию. Носительницам этого имени часто приписывают общительность, доброжелательность, а также ярко выраженные творческие способности и чувствительность к происходящему вокруг.

Исторически имя начало формироваться во время национального возрождения у западных славян, в частности среди чехов, которые стремились заменять заимствованные имена на собственные языковые соответствия. Именно так латинское имя Клара получило славянскую форму "Ясна".

Квитослава

Имя Квитослава имеет славянское происхождение и буквально означает "прославляющая цветы" или "цветущая слава". Оно несет в себе глубокую символику красоты, гармонии и единства с природой, наделяя свою носительницу особой эстетической и позитивной энергетикой.

Женщины с этим именем часто ассоциируются с нежностью, доброжелательностью, открытостью и искренностью в общении. Считается, что Квитослава имеет внутреннюю мягкость и одновременно сильный характер, а ее жизненная энергия черпается из природной гармонии и красоты окружающего мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом полугодии 2025 года и в целом, и по регионам изменились предпочтения украинских родителей относительно имен своих детей. Так, в тройке лидеров имен для мальчиков оказались Александр, Марк и Тимофей, а для девочек – София, Эмилия, Ева. А среди наиболее экзотических имен доминируют античные, в том числе славянские.

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