Эти три знака зодиака ждет любовная революция: среди них Лев

Начало сентября будет вероятно напряженной, будут подниматься неудобные темы и решения, которые не следует принимать, основываясь на эмоциях. Это неделя, когда небольшие жесты могут значить больше, чем громкие заявления, а одно приглашение может изменить планы.

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Астрологи рассказали, кому повезет в любви в сентябре, а кому нужно изменить свое мнение и выбор.

Лев

Это центр событий: для одиноких это может быть теплое приглашение или внезапно появившаяся возможность, которую стоит использовать. Для пар это хорошее время, чтобы принять решения о будущем и обсудить, куда вы движетесь. Будьте осторожны, не идеализируйте того, кто ничего не дает взамен.

Стрелец

Они могут быстро восхищаться кем-то, и только потом замечать детали. В отношениях ключевое значение имеют здравый смысл и приверженность фактам, а не домыслам. Одиноким людям: нет необходимости сразу же рассказывать всем о своих чувствах – лучше дать себе время.

Рыба

Они вступают в период укрепления связей: важные отношения могут укрепиться, а случайные – естественным образом угаснуть. Создание долгосрочного ощущения "нас" способствует развитию отношений. Одиноким людям: позаботьтесь о своем имидже и общайтесь четко, поскольку первое впечатление может существенно повлиять на ход ваших отношений.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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