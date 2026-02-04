'Если мы воруем, то вы проститутка': Смелянский жестко ответил на 'наезд' в сети и взбудоражил украинцев

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский оказался в центре скандала после резкого ответа пользовательнице в сети. Он возмутил украинцев, назвав комментатора "проституткой" и "уродиной", после того как она раскритиковала трату 600 тыс. грн на обновление логотипа компании вместо ремонта отделений.

Инцидент вызвал волну обсуждений в соцсетях и дискуссию об этичности поведения топ-менеджеров в публичном пространстве. Об этом пользователи пишут в Тhreads.

Так, пользовательница написала, что на ремонтах "немного украсть можно", намекая на возможные злоупотребления.

В ответ Смелянский жестко заявил:"Ну если мы воруем, то Вы проститутка. У меня столько же доказательств, сколько и у Вас, а оскорблять всегда веселее, чем говорить что-то хорошее. Так что мы воры, а Вы проститутка. 1-1".

После возмущения в сети Смелянский уточнил, что его грубый ответ был адресован "уродине", а не конкретному человеку, пол которого он не определял.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 февраля, в день 32-летия "Укрпочты", компания официально представила ребрендинг и новый логотип в виде буквы "У", символизирующей Украину и "Укрпочту". Обновление стиля будет происходить постепенно и без значительных затрат, а его главная идея – усиление украинской идентичности и отказ от советского визуального наследия.

