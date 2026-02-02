"Укрпочта" провела ребрендинг: украинцам показали, как теперь выглядит новый логотип

2 февраля, в день 32-летия "Укрпочты", компания официально представила ребрендинг и новый логотип в виде буквы "У", символизирующей Украину и Укрпочту. Обновление стиля будет происходить постепенно и без значительных затрат, а его главная идея – усиление украинской идентичности и отказ от советского визуального наследия.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский. По его словам, компания ежедневно доставляет посылки и пенсии, привозит генераторы и EcoFlow людям, для которых это вопрос жизни, а также присоединяется к противодействию атакам дронов

Именно этот опыт и трансформация роли компании стали одним из толчков к обновлению бренда. "Укрпочта – это точно больше, чем почта", – подчеркнул гендиректор. Сегодня более 72% работников компании – женщины, которые даже в самых тяжелых условиях остаются сильными, выносливыми и вдохновенными. Именно поэтому обновление внешнего вида бренда стало логичным, ведь если компания меняется изнутри, должно меняться и то, как она выглядит снаружи.

Ключевым изменением стал новый логотип. Теперь это одна буква – "У". По словам Смелянского, "У" как Украина и "У" как "Укрпочта". По словам руководства, глядя на старый знак под другим углом, дизайнеры увидели не только почтовый рожок, но и украинскую букву "У".

Кроме логотипа, "Укрпочта" получила и новый фирменный шрифт. Его создали как современное продолжение украинской почтовой эстетики периода 1918-1921 годов – времени формирования украинской государственности и собственных институтов.

В "Укрпочте" отмечают, что ребрендинг не означает мгновенной замены всех вывесок и формы. Компания не планирует тратить миллионы гривен. Новый бренд будут внедрять постепенно – прежде всего там, где создается что-то новое. В частности, в сервисах, почтоматах, новых отделениях, цифровых продуктах.

Новая айдентика создана как универсальная визуальная система для более 6 тысяч отделений, многочисленных сервисов и саббрендов "Укрпочты". Она будет работать на всех уровнях – от иконок в приложениях до билбордов, упаковки, транспорта, формы работников и внутренних пространств.

