Если есть группа инвалидности: могут ли мобилизовать в апреле и что надо учесть

В Украине в апреле 2026 года лица с инвалидностью не подлежат принудительной мобилизации. Однако это правило действует только при условии надлежащего оформления отсрочки.

В то же время существуют ситуации, когда такие граждане могут быть призваны или встать на освобождение от службы. Об этом говорится в положении Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно законодательству, лица с инвалидностью любой группы не подлежат мобилизации и имеют право на отсрочку. Они могут проходить военную службу исключительно добровольно, подписав контракт. Наличие инвалидности также дает право на выезд за границу при условии подтверждения соответствующего статуса документами.

В то же время важно учитывать, что отсрочка не предоставляется автоматически. Ее нужно оформить через территориальные центры комплектования или соответствующие государственные сервисы. Если этого не сделать, человек может получить повестку, поскольку данные о состоянии здоровья могут отсутствовать в учете.

Еще один нюанс – необходимость регулярного подтверждения инвалидности, особенно для третьей группы. В случае, если во время повторной медицинской комиссии статус не будет подтвержден, лицо теряет право на отсрочку и может быть мобилизовано на общих основаниях.

Отдельно предусмотрена возможность добровольной службы для людей с инвалидностью, чаще всего это касается лиц с третьей группой, которые имеют более легкие нарушения здоровья.

Если военнослужащий получает инвалидность уже во время службы, он имеет право подать рапорт на увольнение по состоянию здоровья. В то же время в случае надлежаще оформленной отсрочки принудительный призыв лиц с инвалидностью остается невозможным даже в условиях военного положения.

Напоминаем, что всеобщая мобилизация в Украине не касается только лиц с тяжелыми болезнями, бронированием и отсрочкой. Однако, как гласит законодательство, мобилизовать людей с инвалидностью могут по отдельным случаям.

