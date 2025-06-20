'Еще с 'Азовстали', они все пережили': украинский воин сохранил в плену носки с надписью ГПСУ. Видео

Защитник Украины, который вернулся из российского плена 20 июня, показал носки с надписью "ГПСУ" (Государственная пограничная служба Украины). Воин сохранил их еще с металлургического завода "Азовсталь", который превратился в главный форпост защитников Мариуполя, откуда они в мае 2022 года вышли в плен.

Видео дня

Пограничник признался, что был убежден в том, что оккупанты заберут эти носки. Но их удалось сохранить. Видео с рассказом бывшего военнопленного опубликовали на официальном Telegram-канале ГПСУ.

"Не знаю, каким образом сохранил, но эти носки еще с "Азовстали". Когда я выходил оттуда, оставил их. Они все пережили. Думал, заберут, но...", – рассказал военный.

На вопрос, носил ли он их во время пребывания в плену, пограничник ответил, что намеренно их не надевал.

"Ждал, пока выйду из плена, чтобы их надеть. Хоть что-то должно было оставаться", – сказал мужчина.

Напомним, что 20 июня состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Это второй обмен за текущую неделю в категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Домой возвращаются защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей.

Большинство из них находилось во вражеском плену более двух лет. Теперь их ждет длительный процесс лечения, реабилитации и восстановления. Тяжелораненых украинцев, освобожденных из плена РФ, доставили в больницу.

В сети показали эмоциональные кадры бойцов Сил обороны Украины вернувшихся из российского плена в результате обмена. Защитники нашего государства после обмена первым делом звонят своим родным, которые ждали их дома.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть тронуло видео освобожденного героя, который искренне признался, что очень ждал этого дня. Защитник сказал, что надеялся вернуться домой и надеялся на это.

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