'Всегда ждал этого дня': сеть тронуло признание освобожденного из российского плена украинского защитника. Видео

В четверг, 19 июня, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. На родную землю вернулись бойцы Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Видео дня

Сеть тронуло видео освобожденного героя, который искренне признался, что очень ждал этого дня. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Защитник сказал, что у него была надежда вернуться домой и он надеялся на это. Вместе с тем он добавил, что в российском плену находится еще много военных, которые тоже мечтают ступить на украинскую землю.

"Я всегда надеялся и ждал этого дня, я говорил, что я должен вернуться, должен быть при памяти. Там (в плену. – Ред.) много ребят таких, которые сидят и ждут (освобождения из плена. – Ред)", – сказал он.

Со своей стороны Лубинец поздравил освобожденных защитников, которые недавно вернулись на Родину.

"Это – первые слова Защитника после освобождения из плена. Поздравляем дома!" – написал он.

Напомним, 19 июня, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и РФ. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, самому старшему освобожденному – 63 года. Также домой возвращается оборонец, у которого сегодня день рождения, ему исполняется 45 лет.

Официально полных списков украинских бойцов, которых вернули домой 9, 10, 12 и 14 июня, во время предыдущих обменов, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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