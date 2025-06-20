'Мама, это я': сеть тронули кадры первых звонков освобожденных из плена украинцев родным. Видео

В сети показали новые эмоциональные кадры бойцов Сил обороны Украины, которые в пятницу, 20 июня, вернулись из российского плена в результате обмена с государством-агрессором Россией. Защитники нашего государства после обмена в первую очередь звонят своим родным, которые ждали их дома.

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Трогательное видео с украинскими воинами опубликовал в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. На кадрах бывшие военнопленные говорят по телефону с членами своих семей и не могут сдержать слез.

"Мама, это я! Это уже я говорю!" – говорит боец и слышит в ответ: "Наконец-то, боже! Я тебя сначала даже не узнала!"

Другой защитник, завернутый во флаг Украины и флаг Десантно-штурмовых войск просит семью еще немного его подождать.

"Ждите, ждите меня! Обнимаю вас и крепко целую!" – отметил военный.

"Первые телефонные звонки, первые разговоры – это лучики солнца для защитников и их родных!" – прокомментировал Дмитрий Лубинец.

Напомним, что 20 июня состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Это второй обмен за текущую неделю. Домой возвращаются защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей.

Большинство из них находилось во вражеском плену более двух лет.

19 июня также состоялся обмен военнопленными. На этот раз Украине удалось вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Каждый освобожденный защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали трогательное видео, на котором освобожденный из плена 19 июня украинский пограничник впервые звонит своим родным. Завернутый во флаг Украины бывший российский пленный говорит сыну по телефону: "Солнышко, я уже дома. Я уже в Украине".

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