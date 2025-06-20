Тяжелораненых украинцев, освобожденных из плена РФ, доставили в больницу. Фото и видео

Украина 20 июня вернула домой еще одну группу тяжелораненых защитников. Всех их доставили в больницу. Большинство воинов находились в российском плену более двух лет. Их ждет длительный процесс лечения, реабилитации и восстановления.

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OBOZ.UA подготовил фоторепортаж о том, как встречали украинских военных на родине.

Родные и близкие, а также те, кто надеялся что-то узнать о своих родственниках, встретили автобус с освобожденными защитниками аплодисментами и возгласами: "Поздравляем, поздравляем вас!"

На кадрах видно, как маленькая девочка на руках у мамы спрашивает у освобожденных из плена: "А папа дома"?

Каждый, кто встречал воинов, пытался сказать им хоть одно доброе слово, чтобы поддержать и заверить, что их ждали.

Люди также держали в руках фото своих родных, которые также находятся в плену оккупантов, надеясь узнать хоть что-то о них от тех, кто вернулся.

А те, кто дождался своего воина, не могли сдержать слез. Они обнимали и целовали самого дорогого человека, еще до конца не веря, что это не сон.

На кадрах видно, в каком состоянии ребята вернулись из российского плена. Все они имеют проблемы с весом, что является доказательством бесчеловечного отношения к пленным даже несмотря на то, что они тяжелораненые.

В российских застенках нашим воинам не оказывали надлежащей медицинской помощи. Некоторые защитники находятся в критическом состоянии, у многих – инфекционные заболевания.

Но несмотря на все издевательства враг не смог сломить украинских защитников. Об этом говорят их глаза, их улыбки и то, как они держатся после всего пережитого.

Как сообщал OBOZ.UA, между Украиной и РФ 20 июня состоялся очередной этап обмена пленными в категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Это второй обмен за текущую неделю. Украина смогла вернуть домой защитников, которые служили в рядах Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы. Домой возвращаются защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины.

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