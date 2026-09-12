Еще одна тяжелая утрата: в Донецкой области погиб солдат из Нетишина Богдан Каневский. Фото

К сожалению, в войне с российскими оккупантами Украина теряет своих лучших сыновей. Так, на этой неделе на Донбассе погиб юный житель Хмельницкой области, солдат Богдан Каневский.

Видео дня

Военному было всего 28 лет. Печальную новость о его гибели сообщил Нетишинский горсовет.

Погиб Герой

"Еще один черный день для нашей громады. Еще одна болезненная утрата, которую принесла война. С невыразимой скорбью сообщаем: 8 сентября 2026 года в Донецкой области погиб 28-летний житель нашей громады, солдат Богдан Каневский. Никакие слова не способны утешить боль от этой утраты", – отметили в горсовете.

OBOZ.UA выражает искренние соболезнования семье, родным и близким воина. Вечная память и вечная честь Герою!

Другие Герои страны

При выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Игорь Щербаков. Жизнь храброго украинца оборвалась 9 сентября 2026 года.

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Виктор Плоцкий. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое — свою жизнь — за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!