Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Игоря Щербакова. Фото

При выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Игорь Щербаков. Жизнь храброго украинца оборвалась 9 сентября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила еще одну печальную новость – погиб наш земляк, старший солдат Игорь Щербаков (1990 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был старшим водителем-механиком аэродромно-эксплуатационного взвода батальона аэродромно-технического обеспечения одной из воинских частей. Воин погиб при выполнении боевого задания 9 сентября 2026 года в результате попадания реактивного БПЛА.

Он до самого конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Виктор Плоцкий. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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