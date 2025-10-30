'Еще один день провели среди лучших людей': Порошенко на Сумщине передал помощь в 15 бригад и подразделений ВСУ

Петр Порошенко 30 октября на Сумщине передал крупную партию дронов и техники в 15 бригад и подразделений Сил обороны. Груз привезли через пару часов после масштабной ракетно-дроновой атаки врага по всей территории Украины. Но на Сумщине в последнее время вообще нет спокойных дней, говорят местные.

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Буквально за час до нашего приезда произошел очередной прилет — в который раз по гражданской инфраструктуре города. Каждый день здесь слышны взрывы: база отдыха, заправка, многоэтажки, частные дома... Люди напуганы, уставшие, и надежда только на военных. А бригадам на этом направлении нужны дроны, "Мавики", оптоволокно и другая техника. Много чего нужно", – говорит Порошенко.

"Для 15 подразделений, которые держат оборону, привезли дроны, много оптоволокна, квадроциклы, РЭБы для защиты и много важных позиций. Для строительства фортификаций — мобильные пилорамы. Манипулятор, ремонтные мастерские, стирально-душевые комплексы — по этим позициям у нас стоят очереди", – объясняет Порошенко.

Всего на Сумщине сегодня Порошенко передал бригадам и подразделениям:

500 FPV-дронов, в частности оптоволокно на 10, 15 и 20 км

мобильные пилорамы

контейнерные ремонтные мастерские на базе прицепа

мобильный шиномонтажный комплекс RunFlat на базе двух прицепов

грузовик DAF Layland (манипулятор)

стирально-душевые комплексы

квадроциклы

комплексы купольного РЭБ "Шатер"

зарядные станции

тепловизоры "Старлинки"

579 шин для грузовиков КрАЗ, УРАЛ, HMMWV

156 шин для пикапов R16 и R17

компьютерную технику и другую электронику

"Мы взялись переобуть подразделения в соответствии с погодой, поэтому привезли несколько контейнеров болотных шин. А с ними и мобильный шиномонтаж RunFlat, который может переобуть бронированные машины. Ребята пакуют технику, а мы радуемся, что еще один день провели среди лучших людей. Был рад видеть каждого!", – пишет Порошенко.