Еще немного осеннего тепла: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 21 октября

В субботу, 21 октября, в Украине будет по-осеннему тепло – температура воздуха кое-где прогреется до +28 градусов. Осадков по стране почти не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, по Украине ожидается переменная облачность.

Дожди возможны только ночью и утром в северной, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. Также по стране местами прогнозируются туманы.

Ветер юго-западный, днем на Левобережье с переходом на восточный, 7-12 м/с, в Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем ожидается на уровне +8…+13 градусов. На западе и юге страны будет еще теплее +14…+18 градусов.

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Днем температура по Украине удержится на уровне +23…+28 градусов, в северной части и восточных областях +17…+22, на северо-востоке +6…+11 градусов.

В Киеве прогнозируется переменная облачность. Без осадков, лишь ночью возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +11…+13 градусов, днем +17…+19.

В воскресенье в западных областях, днем в понедельник и в северо-восточных местами небольшие дожди (в Закарпатье умеренные), на остальной территории без существенных осадков. В воскресенье температура воздуха в южной части удержится на уровне +23…+28 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Мартазинова спрогнозировала, что погода на Новый год в Украине, вероятно, снова будет аномально теплой, без снега и мороза. Осадки возможны только в виде небольшого мокрого снега. Грядущая зима, как и прошла, будет сопровождаться температурными "качелями".

– Синоптики сайта meteo.ua сообщили, что похолодание в Украине, которое ожидается во многих областях в конце текущей семиденки (16-22 октября), не будет окончательным. Практически во всех регионах на следующей неделе (23-29 октября) температура снова повысится.

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