'Еще будет достаточно тепло': синоптик уточнила прогноз на четверг и назвала дату похолодания в Украине. Карта

В четверг, 31 октября, в Украине еще будет достаточно тепло, но уже стоит готовиться к переменам. В частности, завтра на территории страны ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха будет варьироваться от +8 до +17 градусов в зависимости от региона.

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Об этом сообщили синоптики Наталья Диденко, а также Укргидрометцентр. По словам Диденко, октябрь простится атмосферным фронтом, который принесет с собой дожди.

На западе и юге Украины температура может подняться до +15, а в отдельных местах до +17 градусов. Однако в большинстве регионов ночная температура будет колебаться в пределах +5...+10 градусов, в то время как в восточных областях, а также в Запорожской и Херсонской прогнозируется +1...+6 градусов.

В Киеве 31 октября также ожидается небольшой дождь с максимальными температурами днем до +11 градусов.

Ветер в этот день будет преимущественно западный и северо-западный, со скоростью 7-12 м/с, а в восточных областях возможны порывы до 15-18 м/с.

С началом ноября в Украине будет наблюдаться значительное похолодание. Синоптики прогнозируют, что 2–3 ноября температура воздуха упадет, и следует быть готовыми к штормовым ветрам, которые могут усилить чувство холода.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в ноябре и возможно ли, что тенденция к аномальному теплу этого года распространится и на последний месяц осени.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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