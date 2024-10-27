Резкое похолодание или аномальное тепло? Синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в ноябре

Средняя температура воздуха в ноябре в Украине может быть несколько выше климатической нормы. Об этом свидетельствуют данные расчетов мировых прогностических центров.

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В то же время точно спрогнозировать температуру и осадки на период более пяти суток довольно сложно. Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в интервью 24 каналу.

По словам метеоролога, расчеты мировых прогностических центров свидетельствуют, что в ноябре средняя за месяц температура может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.

Однако, добавила она, достоверно спрогнозировать значения температуры синоптики могут максимум за пять суток. Так что сказать, когда на протяжении всего последнего месяца осени украинцев будет ждать потепления или похолодания, пока невозможно.

Похожая история – и с прогнозированием осадков.

"О том, когда будут осадки, которую они будут иметь интенсивность и продолжительность, можно сказать также только за 5 суток. Так что спрогнозировать сейчас будут ли в ноябре сильные и затяжные дожди невозможно", – подчеркнула Балабух.

Напомним, ранее синоптики дали детальный прогноз на следующие несколько дней, согласно ему Украину в начале недели накроют дожди.

Также они спрогнозировали, что в воскресенье почти всю Украину затянет туманом.

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