Эра наземных роботов и ИИ: в ВСУ подвели итоги инноваций за 2025 год и определили приоритеты на 2026-й

Главным достижением прошлого года в Минобороны считают "формирование целостной системы" внедрения инноваций в Вооруженные Силы Украины. А приоритетом на 2026 год определен "курс на технологическое преимущество" над противником. В частности, планируется "масштабирование научно-исследовательской деятельности" и "глубокое внедрение технологий Искусственного Интеллекта".

Инновации в Вооруженных Силах из дополнительной возможности уже превратились в "неотъемлемую составляющую обороноспособности" государства. Об этом рассказали заместитель командующего ВСУ Андрей Лебеденко и начальник Центрального управления инновационной деятельности министерства Виталий Добрянский.

Главное изменение 2025 года

По словам Добрянского, сегодня путь каждой технологии начинается не в кабинетах, а непосредственно в окопах – это и есть главное изменение 2025 года. В прошлом году ВСУ завершили формирование целостной системы, которая позволяет мгновенно реагировать на вызовы войны.

Ключевой принцип – обратная связь, объясняет полковник. Путь любой разработки начинается с фронта. Для этого создано более 35 мобильных групп, которые работают непосредственно в боевых бригадах, собирая запросы военных.

Немного статистики

За 2025 год в Минобороны было рассмотрено более 1000 инновационных проектов. Более 130 разработок получили грантовую поддержку.

Распределение по направлениям:

БпЛА – 28 %;

Роботизированные системы (НРК) – 15%;

Связь и защита информации – 11%;

РЭБ и системы противодействия – 8%.

Эра наземных роботов

2025-й стал годом массового внедрения наземных роботизированных комплексов. Проект "Субкультура НРК" объединил производителей, боевые подразделения и ученых в единую экосистему.

Результаты внедрения:

Войска получили более 15 000 беспилотных наземных систем .

. Сформирована мощная структура: более 80 рот и 40 батальонов БНС .

. Подготовлено более 1500 специалистов в 10 специализированных школах.

Цифровизация и Искусственный Интеллект

В 2025 году было реализовано более 30 ИТ-проектов, среди которых как публичные сервисы ("Армия+", "Импульс"), так и закрытые цифровые решения для управления боем.

Ключевые достижения в ИТ:

Создание единой системы отображения воздушной обстановки.

Координация средств РЭБ и РЭР.

Внедрение ИИ (утверждена Концепция использования искусственного интеллекта в ВСУ, созданы подразделения для его тестирования в боевых условиях).

Приоритеты на 2026 год

Главным приоритетом на 2026 год признан "курс на технологическое превосходство". В текущем году Вооруженные Силы сосредоточатся на четырех стратегических направлениях:

Совершенствование системы управления инновациями.

Масштабирование научно-исследовательской деятельности.

Глубокое внедрение технологий Искусственного Интеллекта.

Дальнейшее развитие и интеграция беспилотных систем во все рода войск.

"Именно инновации обеспечивают эффективность боевых подразделений и, что самое важное, сохраняют жизни наших воинов", – отметили в Центральном управлении инновационной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вооруженных силах Украины планируют внедрять экзоскелеты и роботизированные транспортные системы. Нововведения должны помочь снизить физическую нагрузку на бойцов пехоты.

Напомним, что новый тактический бронеавтомобиль "Варта-2" прошел кодификацию и официально был допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины. Это современный специализированный транспорт класса MRAP, созданный с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных.

