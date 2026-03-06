УкраїнськаУКР
Эра наземных роботов и ИИ: в ВСУ подвели итоги инноваций за 2025 год и определили приоритеты на 2026-й

Михаил Левакин
Главным достижением прошлого года в Минобороны считают "формирование целостной системы" внедрения инноваций в Вооруженные Силы Украины. А приоритетом на 2026 год определен "курс на технологическое преимущество" над противником. В частности, планируется "масштабирование научно-исследовательской деятельности" и "глубокое внедрение технологий Искусственного Интеллекта".

Инновации в Вооруженных Силах из дополнительной возможности уже превратились в "неотъемлемую составляющую обороноспособности" государства. Об этом рассказали заместитель командующего ВСУ Андрей Лебеденко и начальник Центрального управления инновационной деятельности министерства Виталий Добрянский.

Главное изменение 2025 года

По словам Добрянского, сегодня путь каждой технологии начинается не в кабинетах, а непосредственно в окопах – это и есть главное изменение 2025 года. В прошлом году ВСУ завершили формирование целостной системы, которая позволяет мгновенно реагировать на вызовы войны.

Ключевой принцип – обратная связь, объясняет полковник. Путь любой разработки начинается с фронта. Для этого создано более 35 мобильных групп, которые работают непосредственно в боевых бригадах, собирая запросы военных.

Немного статистики

За 2025 год в Минобороны было рассмотрено более 1000 инновационных проектов. Более 130 разработок получили грантовую поддержку.

Распределение по направлениям:

  • БпЛА – 28 %;
  • Роботизированные системы (НРК) – 15%;
  • Связь и защита информации – 11%;
  • РЭБ и системы противодействия – 8%.

Эра наземных роботов

2025-й стал годом массового внедрения наземных роботизированных комплексов. Проект "Субкультура НРК" объединил производителей, боевые подразделения и ученых в единую экосистему.

Результаты внедрения:

  • Войска получили более 15 000 беспилотных наземных систем.
  • Сформирована мощная структура: более 80 рот и 40 батальонов БНС.
  • Подготовлено более 1500 специалистов в 10 специализированных школах.

Цифровизация и Искусственный Интеллект

В 2025 году было реализовано более 30 ИТ-проектов, среди которых как публичные сервисы ("Армия+", "Импульс"), так и закрытые цифровые решения для управления боем.

Ключевые достижения в ИТ:

  • Создание единой системы отображения воздушной обстановки.
  • Координация средств РЭБ и РЭР.
  • Внедрение ИИ (утверждена Концепция использования искусственного интеллекта в ВСУ, созданы подразделения для его тестирования в боевых условиях).

Приоритеты на 2026 год

Главным приоритетом на 2026 год признан "курс на технологическое превосходство". В текущем году Вооруженные Силы сосредоточатся на четырех стратегических направлениях:

  • Совершенствование системы управления инновациями.
  • Масштабирование научно-исследовательской деятельности.
  • Глубокое внедрение технологий Искусственного Интеллекта.
  • Дальнейшее развитие и интеграция беспилотных систем во все рода войск.

"Именно инновации обеспечивают эффективность боевых подразделений и, что самое важное, сохраняют жизни наших воинов", – отметили в Центральном управлении инновационной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вооруженных силах Украины планируют внедрять экзоскелеты и роботизированные транспортные системы. Нововведения должны помочь снизить физическую нагрузку на бойцов пехоты.

Напомним, что новый тактический бронеавтомобиль "Варта-2" прошел кодификацию и официально был допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины. Это современный специализированный транспорт класса MRAP, созданный с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных.

