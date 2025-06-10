Минобороны кодифицировало новый бронеавтомобиль "Варта-2": что о нем известно

Новый тактический бронеавтомобиль "Варта-2" прошел кодификацию и официально допущен к эксплуатации в Силах обороны Украины. Это современный специализированный транспорт класса MRAP, созданный с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин, подчеркнув важность оснащения войска высокотехнологичной техникой, соответствующей жестким критериям эффективности, функциональности, надежности и будет иметь высокую степень защиты экипажа и десанта. По его словам, обеспечение войска современной бронетехникой остается одним из приоритетов Минобороны Украины. Ведь новое вооружение должно отвечать боевым вызовам и быть адаптированным к условиям фронта.

"Варта-2" – это современный специализированный бронеавтомобиль класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – класс бронированных военных автомобилей, специально разработанных для защиты экипажа от подрыва на самодельных взрывных устройствах, минах и от засад, в частности с использованием стрелкового оружия). При его создании учли боевой опыт и потребности Сил обороны Украины.

Машина изготавливается в трех версиях: базовая модель, с бронированной турелью для пулемета 12.7 мм, а также с дистанционно управляемым боевым модулем (для оружия калибра 12.7 мм, 14.5 мм или 30 мм).

Бронеавтомобиль имеет высокий уровень защиты. Его броня выдерживает пули калибра 7,62×54 мм и даже бронебойно-зажигательные патроны типа Б32, выпущенные с расстояния 10 метров. Кроме того, машина может уцелеть после подрыва мины или взрывчатки мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Внутри установлены специальные сиденья и подвесной пол, которые дополнительно защищают экипаж от взрывных волн и наездов на мин.

Автомобиль оснащен 6,7-литровым турбодизельным двигателем, имеет автоматическую коробку передач и современную тормозную систему. Также в нем есть современная навигация, системы пожаротушения, маскировки и фильтрации воздуха – на случай химической или биологической атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, канадский производитель бронемашин Roshel перенес часть своего производства на территорию Украины. Завод заработал еще два месяца назад и активно производит бронированные автомобили.

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