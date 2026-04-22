Ему навсегда будет 38: в боях на Запорожском направлении погиб воин криворожского полка "Арей". Фото

Катя Поплюйко
Новости. Общество
На фронте погиб военный криворожского полка "Арей" Александр Кулик. Жизнь смелого воина оборвалась 15 апреля 2026 года.

Печальную весть сообщили в Telegram-канале "На часі: Кривой Рог". Защитнику навсегда останется 38 лет.

"Защищая Украину, во время боев на Запорожском направлении погиб Александр Васильевич Кулик. Ему было 38 лет", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Будущий защитник родился 16 мая 1987 года в селе Дмитровка Пятихатского района. Учился в Желтоалександровской школе, а затем продолжил обучение в Пятихатках.

После завершения образования получил специальность тракториста, работал по специальности, а также был охранником.

В феврале 2025 года поступил в штурмовое подразделение 253-го отдельного штурмового полка "Арей", где занимал должность старшего стрелка-оператора беспилотных летательных аппаратов.

"15 апреля 2026 года во время ожесточенного боя воин героически погиб", – отмечается в сообщении.

У Героя остались отец, дядя и братья.

