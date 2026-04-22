Ему навсегда будет 38: в боях на Запорожском направлении погиб воин криворожского полка "Арей". Фото
На фронте погиб военный криворожского полка "Арей" Александр Кулик. Жизнь смелого воина оборвалась 15 апреля 2026 года.
Печальную весть сообщили в Telegram-канале "На часі: Кривой Рог". Защитнику навсегда останется 38 лет.
"Защищая Украину, во время боев на Запорожском направлении погиб Александр Васильевич Кулик. Ему было 38 лет", – говорится в сообщении.
Что известно о Герое
Будущий защитник родился 16 мая 1987 года в селе Дмитровка Пятихатского района. Учился в Желтоалександровской школе, а затем продолжил обучение в Пятихатках.
После завершения образования получил специальность тракториста, работал по специальности, а также был охранником.
В феврале 2025 года поступил в штурмовое подразделение 253-го отдельного штурмового полка "Арей", где занимал должность старшего стрелка-оператора беспилотных летательных аппаратов.
"15 апреля 2026 года во время ожесточенного боя воин героически погиб", – отмечается в сообщении.
У Героя остались отец, дядя и братья.
Напомним, защищая Украину, погиб в бою с врагом защитник из Каменского Александр Вау. Он был участником АТО на Донбассе, а когда Россия начала полномасштабное вторжение – с первых дней вернулся в войско.
Как писал OBOZ.UA, на передовой в Донецкой области погиб 35-летний воин-правоохранитель Георгий Филин. Он воевал в составе "Хищника", сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции.
