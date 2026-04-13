Был человеком чести и большого сердца: на фронте погиб лейтенант полиции Георгий Филин. Фото

Защищая Украину от российских оккупантов на передовой, погиб 35-летний воин-правоохранитель Георгий Филин. Он воевал в составе "Хищника", сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции.

Сердце Героя перестало биться в Донецкой области. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила в Telegram пресс-служба Национальной полиции Украины.

Что известно о мужественном военном

В ряды управления патрульной полиции Запорожской области Филин присоединился в начале 2021 года. Впоследствии – стал на защиту государства и выполнял боевые задачи вместе с собратьями из "Хищника".

Знакомые вспоминают украинца как человека чести и большого сердца, как надежного собрата, преданного службе.

"Георгий был тем, кто никогда не отказывал в помощи, даже когда была угроза для жизни. Он шел в самые страшные места, чтобы поддержать каждого. Верил, что свет одного человека может изменить все вокруг. Он ценил каждое мгновение жизни", – рассказал побратим с псевдо "Брутон".

На Донетчине, выполняя боевое задание, полицейский получил тяжелые ранения. Его удалось эвакуировать в медицинское учреждение, но врачи не смогли спасти воина.

"Трудно говорить, но молчать нельзя. На войне много людей, но Георгий был особенным – искренний, добрый, без тени зла. Его жизнерадостность не давала отчаиваться. Для всех он будет Героем, а для нас – навсегда своим", – заявил побратим "Вакула".

Филин был единственным сыном, у него осталась мама. "Светлая память. Вечный почет и честь", – написали в Национальной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Новоселовке Донецкой области погиб военный из Белоцерковского района Киевщины Александр Додонь. Сержант был заместителем командира боевой машины – наводчиком-оператором механизированного батальона.

– В Дрогобыче Львовской области после длительной и изнурительной борьбы с болезнью ушел из жизни военнослужащий Юрий Карпман. На защите родной страны он стоял с 2016 года до октября 2025-го, когда у него обнаружили рак.

