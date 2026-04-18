Ему было всего 28 лет: на фронте погиб ветеран АТО Александр Вау

Защищая Украину, погиб в бою с врагом защитник из Каменского Александр Вау. Он был участником АТО на Донбассе, а когда Россия начала полномасштабное вторжение – с первых дней вернулся в армию.

Александр погиб в возрасте 28 лет, его последний путь домой растянулся на почти полтора года. О потере сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Что известно о Герое

Родился Александр Вау в Каменском 16 сентября 1996 года.

В 2015 году юноша окончил СПТУ №24. Работал на Каменском цементном заводе.

В течение 2016-2017 годов проходил срочную военную службу, защищал страну в зоне проведения АТО/ООС. А в первые дни полномасштабного вторжения снова стал в ряды Вооруженных сил.

"27 января 2025 года в бою вблизи Курахово Донецкой области, защищая украинскую землю от захватчиков, погиб солдат Вау Александр Артурович. От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", – написал Белоусов.

Последняя дорога домой для Героя растянулась на долгие месяцы. Простились с ним в Каменском 17 апреля. Похоронили Александра на Аллее Героев кладбища по ул.Весенней в его родном городе.

У него остались жена, мать и сестра.

