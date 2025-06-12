Ему навсегда будет 37: в боях с оккупантами погиб защитник из Донецкой области. Фото

Российское полномасштабное вторжение забрало жизнь еще одного мужественного защитника Украины – в боях с войсками государства-агрессора погиб военный из Донецкой области Андрей Пащенко. Он был родом из города Курахово.

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О потере сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун на своей странице в Facebook. Боец погиб 30 мая 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новосергиевка Луганской области.

Андрею Пащенко было всего 37 лет. Его похоронят в городе Ладыжин.

"Уважаем память Героев, которые ценой собственной жизни отстаивали будущее для нас! Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя, низкий вам поклон. Пусть душа погибшего найдет вечный покой", – подчеркнул глава Кураховского ГВА.

Он добавил, что у воина остались мама, сестра и отец, который тоже воюет на фронте.

"Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину!" – сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что защищая Украину, на Покровском направлении фронта погиб воин-гранатометчик Михаил Лецюк из Львовской области. За преданную службу Герой был отмечен несколькими военными наградами.

А во время стрелкового боя с российскими захватчиками на пограничье Сумщины погиб 33-летний воин Артем Киребко с псевдонимом "Реб". Он был родом из города Винники Львовской области, в ряды ВСУ присоединился в 2025 году, пройдя обучение в Польше.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб Василий Гандзий, арбитр Коллегии футбольных арбитров города Киева, наблюдатель арбитража. Жизнь воина оборвалась 2 июня 2025 года, ему навеки осталось 43 года.

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