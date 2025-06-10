"Навсегда останется в памяти": на фронте погиб футбольный арбитр Василий Гандзий. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб арбитр Коллегии футбольных арбитров города Киева, наблюдатель арбитража Василий Гандзий. Жизнь воина оборвалась 2 июня 2025 года.

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Ему навеки осталось 43 года. О потере сообщил в Facebook футбольный арбитр, спорторганизатор и ученый Александр Шамич.

Гандзий Василий Иванович был воспитанником футбольной СДЮСШ "Смена" (Киев). Он работал арбитром на матчах Детско-юношеской футбольной лиги (ДЮФЛ), а позже стал наблюдателем арбитража ДЮФЛ, где достойно и профессионально представлял Коллегию футбольных арбитров и наблюдателей столицы. Его родной брат Алексей Гандзий сейчас работает тренером ДЮФК "Титан Киев".

"Всегда спокойный, уравновешенный, Василий не хватал футбольных звезд с неба, но был на главных ролях в Киеве. Сначала как арбитр отработал на почти пяти сотнях матчей, а затем как наблюдатель помогал молодежи осваивать профессию. Ответственный и честный, знающий свое дело, никогда не отказывал и с пониманием относился к любым назначениям", – рассказал о погибшем его коллега.

Он добавил, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать родную страну. Находясь в отпуске, он с удовольствием приезжал на празднование 110-летия Коллегии, где единомышленники общались и вспоминали эпизоды их спортивной жизни.

"Помню его улыбающимся, но с большой человеческой глубиной. Он видел то, чего не видели мы! Искренний и очень добрый человек, всегда останется в нашей памяти и в наших сердцах. Спасибо, Василий, за мужество, и понимаем, что ты погиб за всех нас. Низкий поклон и вечная и добрая память. Герои не умирают", – отметил Александр Шамич.

В Украинской ассоциации футбола сообщили, что прощание с Василием Гандзием состоится 10 июня в Киеве. Похоронят защитника на Лесном кладбище.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Василия. На щите. Честь", – добавили коллеги погибшего.

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