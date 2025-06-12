"Невосполнимая потеря": в боях на Донетчине погиб защитник со Львовщины, который имел награду от Залужного. Фото

Защищая Украину, на Покровском направлении фронта погиб воин-гранатометчик Михаил Лецюк из Львовской области. За преданную службу Герой был отмечен несколькими военными наградами.

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Защитнику теперь навеки 41 год, у него остались жена и дочь. О потере сообщил Стрыйский городской совет в Facebook.

Михаил Лецюк, 30.09.1983 г. р., родился и проживал с семьей в Стрые. Учился в местной гимназии им. И. Баранича (бывшая школа №8) и в Стрыйском ВПТУ №34.

В мае 2022 года мужчина добровольцем встал на защиту Украины. Служил гранатометчиком, имел звание сержант.

Во время военной службы воин был награжден знаком отличия "Крест Военная честь" экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, нагрудным знаком командующего Объединенных сил ВСУ "За службу и доблесть" III степени, знаком отличия министра обороны Украины "За образцовую службу".

Защитник погиб 7 июня 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Шевченко на Донетчине.

"Искренне соболезнуем маме, жене, дочери, брату, племяннику, всем близким и родным. Невосполнимая потеря для родных и побратимов. Навсегда Герой, отдавший свою жизнь в борьбе за Родину! Вечная память и вечная слава!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время стрелкового боя с российскими захватчиками на пограничье Сумщины погиб 33-летний воин Артем Киребко на псевдо "Реб". Он был родом из города Винники Львовской области, в ряды ВСУ присоединился в 2025 году, пройдя обучение в Польше.

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