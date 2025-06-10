Увлекался футболом: на Сумщине погиб Герой со Львовщины Артем Киребко. Фото

На войне против российских оккупантов погиб уроженец города Винники Львовской области Артем Киребко. Защитнику с позывным "Рэб" было всего 33 года.

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Жизнь защитника оборвалась 3 июня в населенном пункте Макеевка Сумской области во время стрелкового боя с российскими захватчиками. Об этом сообщили на странице офиса громады Лисиничи-Подборцы в Facebook.

Киребко Артем Владимирович родился 16 августа 1991 года в Винниках, учился в общеобразовательной школе "Берегиня". Высшее образование получил в Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП) по специальности "Правоведение".

Мужчина работал в компании "Львов-Пласт", занимался обработкой 3D-файлов для изготовления обуви. Также Артем увлекался футболом. В 2017 году женился, впоследствии у супругов родилась дочь.

На защиту Украины Артем Киребко стал в 2025 году, вступив в ряды 1-го десантно-штурмового батальона воинской части А0281. Обучение военный проходил в Польше.

"Всегда был готов помочь побратимам, выполнял обязанности отлично, пользовался авторитетом среди коллег и подчиненных. Имел хороший уровень мотивации к военной службе и профессиональному самосовершенствованию", – рассказали о защитнике.

Свой последний бой Герой принял в Сумской области, сдерживая наступление противника. У Артема остались жена Ульяна, дочь Ева, отец, мать и сестра.

О встрече воина, детали о прощании с защитником и захоронении в громаде пообещали сообщить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, на фронте погиб арбитр Коллегии футбольных арбитров города Киева, наблюдатель арбитража Василий Гандзий. Жизнь воина оборвалась 2 июня 2025 года, ему навеки осталось 43 года.

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