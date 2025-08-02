Ему навсегда будет 36: в бою за Украину погиб защитник с Полтавщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий с Полтавской области Сергей Васильев. Жизнь защитника оборвалась на 36 году.

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Воин погиб во время штурма вражеских позиций на востоке Украины 17 июля. Об этом в Facebook сообщает Департамент социальной защиты населения Кременчуга.

Боец отдал жизнь за будущее Украины

Сергей Васильев героически погиб 17 июля 2025 года, защищая территориальную целостность Украины во время российской агрессии. Он был верным сыном, любящим мужем и отцом.

Семья погибшего воина отмечает, что Сергей был настоящим казаком, мужественным, преданным и несгибаемым сыном Украины. Он отдал свою жизнь за будущее Украины, за свободу и мир своим детям.

Свой последний бой военный принял на востоке Украины во время штурма вражеских позиций. О гибели Сергея семья узнала только 28 июля. Спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки уточнил местным СМИ, что воин погиб в Донецкой области.

У защитника остались родители, жена, сын, дочь и брат. Прощание с Сергеем Васильевым запланировано на 4 августа в Кременчуге. Земляки могут отдать последний земной почет воину в 11:00 в Кременчугском дворце культуры. Затем с Сергеем Васильевым простятся в 12:00 в Свято-Николаевском соборе. С почестями воина похоронят в 13:00 на Деевском кладбище.

Что предшествовало

На фронте погибла 20-летняя защитница из Закарпатья Ангелина Мартынюк. Свой последний бой девушка приняла 26 июля 2025 года на позиции вблизи Покровска в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа стало известно, что в боях за Украину погиб военнослужащий Роман Палюх из города Коломыя Ивано-Франковской области. Жизнь старшего стрелка-оператора стрелковой роты оборвалась на одном из южных направлений фронта. Защитнику навеки осталось 32 года.

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