Отдал жизнь за Украину: на Запорожском направлении погиб защитник с Ивано-Франковщины. Фото

В боях за Украину погиб молодой военнослужащий Роман Палюх из города Коломыя Ивано-Франковской области. Жизнь старшего стрелка-оператора стрелковой роты оборвалась на одном из южных направлений фронта.

Видео дня

Защитнику навеки осталось 32 года. О потере сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

Что известно о Герое

Роман Палюх родился 20 апреля 1993 года. Изучал "Финансы и кредит" в Коломыйском экономико-правовом колледже и в Киевском национальном торгово-экономическом университете, информируют "Вікна".

Присоединившись к войску весной 2023 года, старший солдат служил старшим стрелком-оператором стрелковой роты 75-го отдельного батальона. Он входит в ряды 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ им. полковника Дмитрия Витовского.

Погиб воин 30 июля во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

"Выражаю соболезнования родным и близким Романа. Разделяем вашу боль и печаль всей громадой. Вечная память и слава нашему защитнику", – отметил мэр города.

О времени и месте прощания с Героем землякам пообещали сообщить дополнительно.

Что предшествовало

В начале июля сообщалось, что российская армия собирает "вагнеровцев" для штурма вблизи населенного пункта Малиновка Запорожской области. Однако в ВСУ отметили, что говорить о наступлении захватчиков на Гуляйпольском направлении рано, поскольку линия боестолкновения является динамичной.

На днях же в Силах обороны юга прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области. Военные опровергли информацию о том, что российская армия якобы оккупировала населенный пункт.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 25 июля, в Ивано-Франковске попрощались с бойцами 114-й бригады тактической авиации Романом Бобиком и Юрием Холявко. Герои погибли во время российской массированной атаки по Прикарпатью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!