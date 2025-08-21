Ему навсегда будет 25: на фронте погиб оператор БПЛА из Прикарпатья. Фото

В боях на восточном направлении фронта оборвалась жизнь молодого военнослужащего ВСУ Василия Лиса из Ивано-Франковской области. Он служил оператором беспилотных летательных аппаратов.

Защитнику навеки осталось 25 лет. О потере сообщил глава Верхнянской громады Михаил Малиборский.

"Кровавая российско-украинская война забрала еще одну молодую жизнь..." – написал он.

Что известно о Герое

Лис Василий Сергеевич 04.01.2000 г. р., был родом из села Завадка Калушского района Ивано-Франковской области.

В рядах ВСУ защитник имел звание солдата. Служил оператором беспилотных летательных аппаратов отделения средних логистически-эвакуационных беспилотных наземных систем роты беспилотных систем.

Жизнь воина оборвалась 16 августа 2025 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Родины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в районе боевых действий. Он героически погиб в Донецкой области.

"Мы потеряли верного сына Украины, храброго воина, который отдал свою молодую жизнь за свободу родного народа. Его пример – это образец настоящего патриотизма, преданности, жертвенности и мужества. Такие потери отзываются неописуемой болью в сердце каждого из нас. Мы никогда не забудем его подвиг. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям и боевым побратимам Василия. Склоняю голову в общей скорби вместе с вами", – написала председатель Калушской РГА Жанна Табанец.

Что предшествовало

25 июля, в Ивано-Франковске попрощались с бойцами 114-й бригады тактической авиации Романом Бобиком и Юрием Холявко. Они погибли во время массированного комбинированного ракетно-авиационного удара по Прикарпатью.

30 июля в боях за Украину погиб 32-летний воин Роман Палюх из Коломыи Ивано-Франковской области. Жизнь старшего стрелка-оператора стрелковой роты оборвалась во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

