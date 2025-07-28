'Тест на человечность': в Ивано-Франковске ветеран войны провел акцию, от которой мурашки по коже. Видео

Ветеран российско-украинской войны, который потерял ногу на фронте, Евгений Сивопляс провел в Ивано-Франковске акцию под названием "Тест на человечность". Он прошелся по центральной части города, держа в руках две большие бутыли воды. Вокруг – десятки прохожих, и ветеран проверил, готовы ли прикарпатцы прийти на помощь защитнику.

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Об этом рассказали в Управлении по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц ИФ. Организация также обнародовала соответствующее видео.

Как видно из кадров, Ивано-Франковск прошел тест и доказал, что равнодушие – не о прикарпатцах. К Евгению подходили и мужчины, и женщины, молодые и люди старшего возраста, и помогали ему нести тяжелые бутыли.

За час предложили помощь ветерану 15 прохожих.

Евгений Сивопляс — в прошлом военнослужащий 3 ОШБр, а теперь ветеран войны с ампутацией. Сейчас он занимается общественной деятельностью, привлекая внимание к проблемам доступности украинских городов для людей с инвалидностью. Также Евгений является инициатором социальных акций, среди которых, кроме этой – "Не отворачивай лицо" и "Стоп равнодушие".

"Надеемся, что акции помогут украинцам понять важность такого поступка как предложить ветерану помощь. Может он не всегда в ней и нуждается, но это показывает, что тебе не безразлично. Потому что равнодушие болит не меньше, чем раны, с которыми военные возвращаются домой. Не проходите мимо, не отворачивайте глаза, не забывайте, благодаря кому имеем возможность жить", – говорит ветеран.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Дії" запустили новый цифровой сервис "Ветеран PRO". Он предназначен для ветеранов и их семей, которые смогут получать ключевые услуги через смартфон еще быстрее и удобнее.

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