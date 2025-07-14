Ему навсегда будет 24: в боях в Донецкой области погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В борьбе с нашествием российских войск на фронте в Украине погиб молодой военнослужащий Василий Мациборко из Тернопольской области. Герою было всего 24 года.

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О потере сообщили на Facebook-странице Чортковской районной государственной администрации. Свой последний бой мужественный воин принял 9 июля 2025 года вблизи населенного пункта Бересток Краматорского района Донецкой области.

Отмечается, что Василий вернулся из-за границы в первые дни полномасштабного вторжения России, чтобы стать на защиту Украины.

"Навсегда 24 года... Боже, останови эту войну! Чортковская районная военная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Доземный поклон и вечная память Герою Украины", – говорится в сообщении администрации.

Накануне стало известно, что в боях на восточном направлении фронта погиб оператор FPV-дронов Юрий Хоменко из Днепропетровской области. Воин с позывным "Заха" служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Защитнику навеки осталось 33 года.

Также на поле боя погиб воин Валерий Литвинов из Кривого Рога, который защищал Украину с 2015 года. Защитнику навеки осталось 58 лет, дома его ждали жена и две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля ушел из жизни 48-летний военный Григорий Кутик из села Белогородка Ривненской области. Он получил тяжелое ранение на фронте, перенес длительное лечение, однако, к сожалению, сердце Героя не выдержало и остановилось.

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