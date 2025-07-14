"Его глаза в небе помогали попадать точно": на Донетчине погиб оператор FPV-дронов с Днепропетровщины. Фото

В боях на восточном направлении фронта погиб оператор FPV-дронов Юрий Хоменко из Днепропетровской области. Воин с позывным "Заха" служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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Защитнику навеки осталось 33 года. О потере сообщил Лозоватский сельский совет.

Юрий Вячеславович Хоменко родился 22 декабря 1991 года в селе Ранний Ранок. Окончил Гейковскую среднюю школу, далее – Криворожский автотехникум. Работал в разных сферах, но нашел себя в наружной рекламе в компании "Креатив".

Он был талантливым и многогранным человеком. В детстве играл в духовом оркестре, всю жизнь увлекался футболом, настольным теннисом, любил фотографировать и снимать видео.

"Спорт был важной частью его жизни. Имел сильный дух, здоровое тело и искреннее сердце. Ответственный, собранный, бесстрашный, справедливый, товарищеский и надежный – таким защитника помнят односельчане", – отметили в громаде.

В ряды ВСУ мужчина мобилизовался 23 июля 2024 года. В 36-й ОБрМП был оператором FPV-дронов, служил на горячих направлениях – на Сумщине, Курщине и Донетчине.

"Его глаза в небе помогали видеть врага, спасать собратьев, попадать точно", – говорится в сообщении.

Мужественный воин погиб 3 июля 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У него остались жена, маленький сын, родители и сестра. Прощание с Героем запланировали 14 июля в Кривом Роге.

Как сообщал OBOZ.UA, на поле боя погиб воин Валерий Литвинов из Кривого Рога, который защищал Украину с 2015 года. Защитнику навеки осталось 58 лет, дома его ждали жена и две дочери.

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