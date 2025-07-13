Вернулся на фронт после ранения: в боях за Украину погиб ветеран АТО из Кривого Рога

Полномасштабное вторжение России забрало жизнь еще одного мужественного защитника Украины – на поле боя погиб военнослужащий из Кривого Рога Валерий Литвинов. Он защищал Украину в рядах Сил обороны с 2015 года.

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О потере сообщили на ресурсе"Свои. Кривой Рог". Последний бой воин принял в районе населенного пункта Иванополье Краматорского района Донецкой области.

Отмечается, что Валерий Литвинов защищал Украину от российских оккупантов с 2015 года во время проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Воевал в рядах 14-й Отдельной механизированной бригады.

В начале российского полномасштабного вторжения присоединился к 93 ОМБр "Холодный Яр". Имел позывной "Валерчик".

Литвинов воевал на разных направлениях Донецкой области. В 2023 получил ранение, после лечения вернулся на фронт. Летом 2025 года должен был прийти в отпуск, но погиб в Иванополье Донецкой области.

Защитнику навеки осталось 58 лет. Дома его ждала жена и две дочери.

"Он был любящий муж, лучший отец и хороший друг", – вспоминают родные.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля ушел из жизни 48-летний военный Григорий Кутик из села Белогородка Ровенской области. Он получил тяжелое ранение на фронте, перенес длительное лечение, однако, к сожалению, сердце Героя не выдержало и остановилось.

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