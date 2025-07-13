Навеки 48 лет: после тяжелого ранения умер Герой из села на Ривненщине. Фото

11 июля ушел из жизни военнослужащий Кутик Григорий Михайлович из села Белогородка Ривненской области. Он получил тяжелое ранение на фронте, перенес длительное лечение, однако, к сожалению, сердце Героя не выдержало и остановилось. Защитнику было 48 лет.

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Мужчина, который родился 17 мая 1977 года, с 2022 года нес службу в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на странице Вербской громады в Facebook. С 11 июля там объявлены дни траура.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника. Пусть покоится в мире и покое его душа", – сказано в сообщении.

Траурный кортеж с телом воина Григория Кутика прибудет в село Белогородка в понедельник, 14 июля, ориентировочно в 10:30. Местных жителей призвали достойно встретить защитника маршрутом от трассы Киев-Чоп в селе Софиевка Первая по улице Вербская Софиевка, в селе Белогородка по улицам Вишневая, Центральная, Подгорная до его дома. Людей попросили сформировав "живой коридор" с украинской символикой, лампадками и цветами.

Чин погребения состоится в 11:00 в доме воина, в 11:30 – в Свято-Лукинском храме Православной церкви Украины села Белогородка.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российских оккупантов погиб старший солдат Василий Романович Гуцуляк – житель города Снятин Ивано-Франковской области. Воин отдал свою жизнь 11 июля во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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