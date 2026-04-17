Ему навсегда будет 23: во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине погиб украинский спортсмен. Фото

Защищая Украину, погиб воин-десантник Никита Литвинов из города Сумы. Жизнь 23-летнего защитника оборвалась на Днепропетровщине 9 апреля.

В мирной жизни Никита был спортсменом: занимался спортивной гимнастикой и играл в хоккей. О потере сообщили в комплексной спортивной школе "Сумы" и в Спортивном комитете Украины.

Что известно о Герое

Молодой украинский спортсмен и воин Никита Литвинов, военнослужащий десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ, погиб 9 апреля во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине. Жизнь защитника оборвал удар вражеского дрона.

Никита был воспитанником отделения спортивной гимнастики Комплексной детско-юношеской спортивной школы "Сумы".

"За годы занятий он сформировался как дисциплинированный и настойчивый атлет с разносторонними спортивными интересами. Никита также выступал за хоккейный клуб "Сумы", сочетая техничность гимнастики с выносливостью и командной игрой в хоккее... Украинское спортивное сообщество понесло очередную невосполнимую потерю", – отметили в Спортивном комитете Украины.

В школе, где учился Никита Литвинов, отметили: юноша был человечным и обладал острым чувством справедливости.

"Никита навсегда останется в памяти учителей и одноклассников как добрый, справедливый и чрезвычайно искренний юноша. Его открытость, человечность и теплая улыбка согревали всех, кто его знал", – говорят в Сумской ООШ I-III ступеней №27.

Пронзительные слова, адресованные сыну, который присоединился к Небесному воинству, написала мама Никиты, Марина Литвинова.

"Путь моего Воина, Защитника, Ангела-Хранителя...Все эти 9 месяцев моя жизнь то замирала (в ожидании новостей), то лечила от твоих действий ("мама, я вышел! Мамуль у меня все хорошо и даже еще лучше!"). Мой дорогой сын, ты всегда делал такие вещи, от которых перехватывало дыхание, дарил такую кучу эмоций, держал меня в таком тонусе! Спасибо Богу, что я была твоей мамой. Ты меня учил жить по-настоящему, задавал неудобные вопросы, показывал мне вселенную с другого ракурса, всегда говорил правду, был прямолинейный, настойчивый, мужественный, иногда слишком агрессивный к каким-то неудобствам, но всегда добрый и заботливый, когда окто-то нуждался в твоей помощи!" – написала женщина.

Она рассказала, что ее сын любил жизнь, был чрезвычайно активным, имел множество увлечений – и большое доброе сердце.

"Ты мог все! Петь, танцевать, заниматься спортивной гимнастикой, играть в хоккей, футбол, кататься на лошадях галопом! Очень любил и защищал братьев наших меньших. Однажды спас от гибели двух щенков, которых нашел где-то в лесу, завязанных в мешке и притащил домой. У этих щенков, благодаря тебе, сложилась хорошая судьба, мы их всех отдали в хорошие руки. Я могу о тебе здесь много чего писать, за твои 23 года...но сейчас я еще не могу осознать, что ты больше не в этом мире...я пытаюсь жить дальше, без тебя, но сейчас даже трудно дышать, чувствую себя сплошной кровоточащей раной, пытаюсь понять что произошло", – пишет Марина Литвинова.

