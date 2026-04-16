Его не дождалась дома невеста: в боях с оккупантами погиб защитник из Львовщины. Фото
Защищая Украину от оккупантов, погиб защитник Роман Петрачук со Львовщины. У воина остались мать, невеста, дети и сестра.
Об этом сообщили в соцсетях Стрыйского горсовета. Там выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Жизненный путь защитника
Роман Петрачук родился 16 февраля 1987 года в Стрые, что на Львовщине. Учился в местном лицее им.И. Франко, а затем в ВПУ Nº8.
Когда началось полномасштабное вторжение, мужчина добровольно присоединился к ВСУ. За это время получил несколько ранений, но несмотря на это, возвращался на передовую.
Роман погиб 4 апреля, выполняя боевое задание вблизи Гавриловки, что на Днепропетровщине.
Напомним, в Полтаве в последний путь провели украинского военнослужащего Владислава Литвина. Мужчина погиб в боях против российской оккупационной армии в Донецкой области.
Также OBOZ.UA сообщал, в боях за Украину погиб защитник из Черниговщины Виталий Гапоненко. Он стал на защиту родной земли с первых дней полномасштабного вторжения РФ – сначала в рядах добровольческого территориального формирования, впоследствии – в подразделении Госпогранслужбы.
