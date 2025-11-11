Ему навсегда будет 22: в боях на Донетчине погиб защитник с позывным 'Поляк'. Фото

На войне против российских захватчиков погиб молодой воин Александр "Поляк" Коклонский, военнослужащий 12-й бригады оперативного назначения "Азов" НГУ. 5 ноября в Краматорском районе Донецкой области нацгвардейца убил вражеский артиллерийский обстрел.

Трагическую новость подтвердила Беленьковская ОТГ. Отметим, что Герой родился 6 июня 2003 года в Кировоградской области, но практически всю жизнь провел в Запорожье.

Что известно о нашем защитнике

Коклонский Александр Сергеевич в 2018-м окончил школу в селе Лысогорская Беленьковской громады, в 2021 году получил диплом юриста в Запорожском национальном университете.

Еще в 18-летнем возрасте юноша уехал в Польшу, где начал работать и строить планы на будущее. Но после начала российского полномасштабного вторжения он решил стать на защиту родной страны, подал запрос добровольцем в полк "Азов" и вернулся. За это побратимы дали ему позывной "Поляк".

Парень был на фронте с марта 2023 года. Получил звание младшего сержанта и должность командира артиллерийской группы (в/ч 3057).

22-летний юноша принял последний бой на Донетчине. 11 ноября его похоронили в селе Лысогорка.

