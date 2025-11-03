Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине погиб защитник с Полтавщины. Фото

В боях за Украину погиб защитник с Полтавщины Александр Ященко. До мобилизации он работал учителем в школе, в рядах Вооруженных сил служил в отделении беспилотных авиационных комплексов.

Жизнь воина оборвалась 26 октября, 3 ноября с ним прощаются на малой родине. О потере сообщили в Новосанжарской громаде.

Что известно о Герое

Александр Ященко погиб на Харьковщине, сдерживая оккупационные войска РФ.

"Опять черная туча горя накрыла нашу громаду – снова Герой возвращается домой на щите. Поступило извещение, что 26 октября этого года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Ковалевка Харьковской области погиб уроженец Великого Кобелячка, водитель-электрик отделения ударных беспилотных авиационных комплексов, солдат Ященко Александр Владимирович, который ранее работал учителем в Великокобелячковской школе", – указано в сообщении Новосанжарской громады.

С Героем, который возвращается домой на щите, прощаются в понедельник, 3 ноября. Панихида по Герою начнется в 10:00 в Свято-Успенском Кафедральном Соборе ПЦУ в Полтаве.

Похоронят защитника на Мемориальном комплексе кладбища в Затурино.

"Низко склоняем головы в скорби перед светлой памятью Героя и выражаем соболезнования, совместно разделяя боль утраты с родными и близкими Защитника Украины. Слава Герою Украины! Светлая и вечная память!" – говорят в Новосанжарской громаде.

