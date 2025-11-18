'Ему бы еще жить и жить': во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб защитник из Волыни. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Волынской области Владимир Северенюк. Жизнь защитника оборвалась на Сумском направлении.

Воину было всего 39 лет. Об этом в Facebook сообщает Забродовский сельский совет.

Отдал жизнь за Украину

Владимир Северенюк родился 1986 года в селе Пески-Ричицкие Волынской области. Свой последний бой мужчина принял 10 ноября 2025 года. Воин погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области.

"И снова тяжелая потеря… С глубокой грустью извещаем о гибели нашего земляка, жителя с. Пески-Ричицкие Северенюка Владимира Владимировича, 1986 г.р. Ему всего 39. Еще бы жить и жить. Владимир Северенюк 10.11.2025 года погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области. Самые искренние соболезнования родителям, родным и близким Героя. О дате и времени похорон Воина будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении сельсовета.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Алексей Коноров. Защитник Украины отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Антон Кац. Воин отдал свою жизнь за Украину 12 ноября 2024 года в Донецкой области.

