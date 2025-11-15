На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Алексея Конорова. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Алексей Коноров. Защитник Украины отдал самое ценное – жизни за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"На щите в Фастов возвращается защитник, воин, который погиб, выполняя боевую задачу и долгое время считался пропавшим без вести Алексей Коноров", – говорится в сообщении.

Герой родился 28 июля 1983 года в Фастове, где и вырос. Работал продавцом-консультантом в "Будмаркет" и, впоследствии – разнорабочим. Был трудолюбивым, спокойным и добрым человеком, который всегда поддерживал родных.

В 2024 году Алексей был призван на военную службу. Верный военной присяге и своему долгу, он мужественно защищал Украину. В бою за свободу и независимость нашего государства погиб, выполняя боевое задание. С 23 августа 2024 года считался пропавшим без вести.

"Светлая память о нем навсегда останется в сердцах родных и всех, кто его знал. Алексей навсегда останется в памяти любящим братом – для Николая и Алены, заботливым дядей – для племянников Валентины, Николь, Ульяны, Никиты и Кристины. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

