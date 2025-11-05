На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Антона Каца. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Антон Кац. Воин отдал свою жизнь за Украину 12 ноября 2024 года в Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Обуховская община с глубокой болью и невыразимой грустью склоняет головы в скорби по нашему мужественному Защитнику, уроженцем города Обухов – Кацом Антоном Владимировичем. Солдатом, разведчиком-сапером разведывательной группы специального назначения 71-й отдельной егерской бригады", – говорится в сообщении.

Защитник Украины погиб 12 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Трудовое Волновахского района Донецкой области. Долгое время он считался пропавшим без вести. Родные, побратимы и община ждали и верили до последнего, что Антон жив, возможно находится в плену.

"К сожалению, после обмена тел и проведения ДНК-экспертиз стало известно – Герой вернулся домой... чтобы почить навеки в родной земле, рядом с собратьями, которые уже стоят в строю Небесного Воинства", – добавили в горсовете.

Похоронили Героя в Обухове в среду, 5 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Ирпеня Киевской области Вадим Лихацкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!