Его не дождались дома: в боях за Украину погиб защитник из Донецкой области. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Донецкой области Алексей Голиков. Жизнь защитники трагически оборвалась 16 июня 2026 года на Днепропетровщине.

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Дома воина ждали мама и родные. Об этом сообщает Селидовская городская военная администрация.

Отдал жизнь за Украину

Алексей стал в ряды Вооруженных Сил Украины 18 октября 2023 года. Во время службы постоянно повышал свою квалификацию. В 2026 году завершил профессиональный курс тактического уровня в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, получив квалификацию офицера тактического уровня. За высокие результаты обучения был награжден грамотой Академии.

Мужчина погиб за свободу и независимость Украины в зоне боевых действий на Днепропетровщине. За добросовестную службу и преданность Украине мужчина был награжден медалью "За оборону родного государства".

Жизненный путь воина

Алексей Голиков родился 28 июня 1981 года в городе Украинск. Учился в общеобразовательной школе №13, которую закончил с отличием. Получил образование в Донецком национальном техническом университете: в 2002 году получил степень бакалавра горноводства, а в 2004 году – магистра по обогащению полезных ископаемых. В 2013 году ему присуждена научная степень кандидата технических наук.

Свою профессиональную деятельность посвятил горной отрасли и науке. После окончания университета работал на кафедре обогащения полезных ископаемых, а в 2014-2015 годах занимал должность доцента. С 2016 года работал главным специалистом отдела по обогащению угля ООО "ЗФ "Свято-Варваринская".

Напомним, в бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Кременчуга Полтавской области Артем Чабанюк. Жизнь защитника оборвалась 15 июня 2026 года. Дома папу ждала маленькая доченька.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что на войне погиб военнослужащий Сергей Балан из Николаевской области. Жизнь защитника оборвалась вблизи Новоивановки Суджанского района Курской области России 24 октября 2024 года. Гибель воина подтвердили по результатам ДНК-экспертизы.

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