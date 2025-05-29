Дожди возьмут 'выходной', но не везде: в Гидрометцентре сказали, какой будет погода в Украине в последние дни весны

В Украине в последние дни мая будет дождливо, возможны даже грозы. Однако вероятность экстремальных погодных явлений – град или шквал – остается небольшой. Не будет и "температурных качелей": если ночью столбик термометра уверенно будет пересекать отметку +10 градусов, то днем будет до 20 градусов тепла, а в отдельных районах дневные температуры могут быть на самом деле летними, до +28 градусов.

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Но дожди будут идти не везде и не все время – погода также будет "брать выходные" от осадков. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Нехолодная погода, но немного влажная. В следующие двое суток в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди. Поэтому температура воспринимается несколько не так, как если бы было солнечно", – отметила она.

В частности, в пятницу, 30 мая, кратковременные дожди ожидаются в большинстве регионов, за исключением западных. Ночью воздух будет прогреваться до +12... +14 градусов в центре, на севере и на юге, до +9... +11 градусов на западе и до +14... +16 градусов на востоке. Днем на большей части территории столбик термометра поднимется до отметки +22... +24 градуса. На востоке и юго-востоке на несколько градусов выше. Прохладнее всего будет на западе, до +17... +19 градусов.

Поэтому первый "выходной" от осадков у погоды будет уже в субботу, 31 мая. В этот день дождей специалисты не предвидят в большинстве регионов.

"Только на юго-востоке, а в дневные часы и на северо-западе страны местами возможны локальные кратковременные дожди", – предупредила Наталья и добавила, что второй "выходной" дожди возьмут уже в июне.

Относительно температуры, то 31 мая прохладнее всего ночью будет на западе, где воздух будет прогреваться всего до +7... +9 градусов. Однако в дневные часы температурный фон по всей стране фактически сравняется и достигнет отметки +21... +24 градуса. Несколько теплее будет на востоке.

Также синоптики утверждают, что в последние дни мая на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидаются повышение уровней воды до 1,5 м (а на отдельных участках и до 2 м) "с возможным начальным выходом воды на пойму и частичным затоплением участка".

Это – следствие значительных осадков последних дней мая.

Как сообщал OBOZ.UA, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

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