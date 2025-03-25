Дождь будет только в одном регионе: синоптики дали прогноз погоды на среду

В среду, 26 марта, согласно последнему прогнозу погоды, в Украине будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь синоптики ожидают ночью на юге, востоке страны и на Сумщине, а днем - в Карпатах и на Закарпатье. На остальной территории будет без осадков.

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Об этом рассказали специалисты Укргидрометцентра. Они отметили, что в среду по стране "ветер переменных направлений" не превысит 3-8 м/с, а ночью и утром в Карпатах и Закарпатье местами ожидается туман.

"26 марта в Украине спокойную облачную погоду будет обуславливать влага умеренно теплой воздушной массы. Ночью на юге и востоке страны будет еще чувствоваться влияние атмосферного фронта", – объяснили синоптики.

Температура 26 марта: ночью 0-5° тепла (а на юге до 8°); днем 9-14°. На Закарпатье и в южных областях днем ожидают 15-20°.

На территории Киевщины и Киева также будет облачно с прояснениями, без осадков. Северо-западный ветер не превысит 5-10 м/с.

Ночью в столичном регионе 0-5° тепла, днем 9-14°; причем в Киеве днем будет 11-13°.

Также метеорологи отметили, что в апреле средняя месячная температура воздуха предполагается на уровне 10-13° тепла, что на 1,5-2° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм (в Карпатах местами 60-89 мм), что в пределах нормы.

Ранее средняя месячная температура апреля в Украине составляла 7-11° тепла, а абсолютный максимум температуры воздуха составлял 26-33° тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в стране, начиная с 1881 года. Только в столице за три месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Даже февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

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