Доверьтесь своей интуиции: гороскоп для Весов на сентябрь 2025 года

Месяц начинается в сезоне Девы, который может быть изнурительным для Весов. Вполне возможно, что вы заняты преодолением многих вопросов в своей личной и профессиональной жизни, и вам нужен перерыв.

Видео дня

Следующие несколько недель помогут вам изучить свои границы и установить необходимые рамки в этом процессе. Вы также можете пройти через завершение чего-то — цикл завершается, будь то отношения, работа или даже модель поведения, которую вы пытаетесь разрушить. Позвольте себе получить столь необходимый отдых и полагайтесь на свой внутренний голос и интуицию, пока вы проходите через эти изменения, пишет OBOZ.UA.

Вы будете готовы внести некоторые изменения в свои привычки, как только ретроградный Сатурн снова войдет в Рыбы 1 сентября. Вы также можете пересмотреть некоторые из своих текущих обязательств и почувствовать потребность как-то изменить свой график. Возможно, вам придется защищать себя, особенно на работе.

Ваша интуиция громче, чем когда-либо, когда Меркурий перешла в Деву 2 сентября. Обратите внимание на свои сны — Послания появляются, и ваши Предки шепчут вам что-то. Вы также можете иметь склонность перенапрягаться, из-за чего будете чувствовать себя истощенными и недооцененными. Установление границ будет темой в течение следующих нескольких недель.

Лунное затмение в полнолуние в Рыбах 7 сентября принесет изменения в ваш распорядок дня и привычки. Вы можете сменить работу, или, возможно, ежедневные обязательства, которые требовали много терпения и усилий, внезапно закончатся. Также возможно, что вас тянет в миллион направлений, и вы можете использовать это ощущение, чтобы этот цикл не повторялся в будущем.

Вы чувствуете большее самосознание, когда Солнце и Меркурий, оба в Деве, объединятся в одном месте на небе 13 сентября. Это может совпасть с тем, что вы лучше осознаете привычку или шаблон поведения, от которой вы готовы избавиться. Вы можете узнать секрет или даже почувствовать момент ясности во время медитации или сна.

Разговоры чувствуются содержательными, важными и личными, когда Меркурий перейдет в Весы 18 сентября. Вы направляете свою умственную энергию на достижение личных целей и генерируете новые увлекательные идеи для реализации. Это также дает вам смелость отстаивать себя, свои желания и потребности. Это может быть веселое и увлекательное время для переосмысления направления вашей жизни — какой шаг вы хотите сделать дальше?

Бывшие появятся в ваших снах, когда Венера перейдет в Деву 19 сентября. Будет легко романтизировать прошлое. Вы также можете стремиться к большему отдыху и одиночеству. Если вы хотите построить более прочные отношения со своим внутренним голосом и интуицией, следующие несколько недель поощряют вас найти согласованную духовную практику.

21 сентября в Деве произойдет солнечное затмение во время Новолуния, которое знаменует конец целого раздела. Это может совпадать с сильными чувствами, поскольку вы готовы отпустить людей, ситуации и модели поведения, которые вам больше не служат. Вы также можете почувствовать большую гармонию со своим телом и почувствовать желание найти структурированный способ ухода за своим физическим храмом и регулярного пополнения.

Остерегайтесь перерасхода, когда Марс перейдет в Скорпиона 22 сентября. Могут возникнуть неожиданные покупки, а ваши счета могут возрасти. Следующие несколько недель могут быть напряженным временем на работе — возможно, вы подаете заявки на работу, берете на себя больше ответственности на работе или чувствуете себя недооцененным. Это может дать вам смелость договориться о повышении зарплаты и отстаивать свою ценность!

В тот же день Солнце входит в Весы и происходит осеннее равноденствие, что придает вам дополнительную уверенность. Вы получаете внимание и признание во всех нужных местах! Вы выделяетесь, поэтому покажите себя и рискуйте. Вселенная ждет, чтобы выйти вам навстречу и воплотить ваши желания в жизнь.

Месяц завершается битвой чувств, когда Марс в Скорпионе врезается в Плутон в Водолее 24 сентября. Если вы слишком зацикливаетесь на том, что имеет кто-то другой, или если ситуация исчерпала себя, возможно, пришло время провести ритуал перерезания связей. Ваша энергия драгоценна, и вы не заслуживаете того, чтобы так ее раздавать.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.