Долго считали пропавшим без вести: на Львовщине попрощались с Героем Юрием Шереметой. Фото

Во Львовской области в воскресенье, 1 июня, провели в последний путь защитника Украины, воина Сил обороны родом из населенного пункта Новый город Юрия Шеремету. Герой погиб на фронте 24 сентября 2023 года и с тех пор считался пропавшим без вести.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Львовской областной военной администрации. Юрий был военнослужащим воинской части А2582.

Служил воин в должности командира аэромобильного отделения, был младшим сержантом. Последний бой военный принял в районе Вербового в Запорожской области.

"Погиб 24 сентября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Вербово Запорожской области. С тех пор считался пропавшим без вести. Вечная память всем павшим Героям!" – отметили во Львовской ОВА.

30 мая стало известно о гибели на фронте в Украине 45-летнего польского журналиста Кшиштофа Горжелака. Он был основателем локального портала Nasze Kielce. Журналиста похоронят в Украине. На родине у него остались мать, отец, брат и дочь.

Также сообщалось, что защищая Украину, отдал жизнь воин с Полтавщины Василий Бурчило. Он стал на защиту родной земли в первые дни полномасштабного вторжения, участвовал в боях на разных участках фронта и занимал должность командира зенитно-ракетного взвода.

А на Ривненщину пришла трагическая весть, что на фронте погибли двое родных братьев с Ривненщины, Руслан и Александр Резановичи. Смерть в бою они приняли с разницей в два с лишним месяца, однако младший брат около полугода считался пропавшим без вести.

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