В боях за Украину погиб командир зенитно-ракетного взвода с Полтавщины

Защищая Украину, отдал жизнь воин с Полтавщины Василий Бурчило. Он стал на защиту родной земли в первые дни полномасштабного вторжения, участвовал в боях на разных участках фронта и занимал должность командира зенитно-ракетного взвода.

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Последний бой Герой принял на Харьковщине 22 мая, у него остался сын 2014 года рождения. О потере сообщил председатель Гребенковской громады Виталий Колесниченко.

Родился Василий Бурчило 26 сентября 1990 года в городе Рахов, что на Закарпатье. В 1997 году семья будущего воина переехала на Полтавщину, в село Овсюки. Там маленький Василий пошел в первый класс местной школы.

Будущую профессию Василий получил в Киевском строительном колледже.

"В 2010 году был призван на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины. После службы в армии женился, в 2014 году родился сын Максим. Василий не чурался никакой работы, работал строителем и в Киеве, и за рубежом. Где ни работал Василий Васильевич, о нем были только положительные отзывы: трудолюбивый, доброжелательный, готовый прийти на помощь, кто в ней нуждался", – рассказал Колесниченко.

В ряды украинского войска Василий стал в первые дни полномасштабного вторжения. Службу нес сначала в теробороне, впоследствии – участвовал в боях за Украину уже в рядах одной из частей Вооруженных сил Украины.

Сержант Василий Бурчило служил в должности командира зенитного ракетного взвода.

"Во время несения боевой службы неоднократно получал награды от командования части, был отмечен грамотами и благодарностями за добросовестное выполнение обязанностей. Но самой большой наградой для командира Василия Васильевича Бурчило были положительные отзывы от товарищей по службе за его отвагу, мужество, умение вести за собой бойцов", – отметил председатель Гребенковской громады.

Свой последний бой Василий Бурчило принял около населенного пункта Ветеринарное на Харьковщине 22 мая: во время выполнения боевого задания он получил несовместимые с жизнью ранения.

"Пусть его подвиг всегда остается в наших сердцах и вдохновляет на патриотизм и отвагу. Пусть его душа покоится с миром, а мы всегда будем помнить его героизм и верность отечеству. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, побратимам . О дате, месте и времени прощания с Василием Бурчило будет сообщено дополнительно", – отметил Колесниченко.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Прикарпатья. Александр Сикора считался пропавшим без вести с февраля 2024 года, а недавно родные воина получили подтверждение, что он погиб в бою в Донецкой области.

А на Ривненщину поступила трагическая весть, что на фронте погибли двое родных братьев с Ривненщины, Руслан и Александр Резановичи. Смерть в бою они приняли с разницей в два с лишним месяца, однако младший брат около полугода считался пропавшим без вести.

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