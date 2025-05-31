Отдали жизнь за Украину: на фронте погибли двое родных братьев из Ривненской области. Фото

В боях за Украину погибли два родных брата с Ривненщины, Руслан и Александр Резановичи. Сначала семья получила известие о гибели Руслана, последний бой он принял в декабре 2024 года на Донетчине.

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А недавно горе пришло в семью во второй раз: подтвердилась гибель Александра, который с октября прошлого года считался пропавшим без вести. Подробности сообщает издание ITV.

Руслан и Александр Резановичи – из Вербовки Сарненского района Ривнвенской области.

О старшем брате, Руслане, на данный момент известно больше. Родился он 28 мая 1975 года. После школы отслужил срочную службу в пограничных войсках и остался работать пограничником по контракту.

Руслан был женат, с любимой женой они воспитывали троих сыновей.

С 23 мая 2022 года по мобилизации мужчина стал на защиту родной земли от российских оккупантов. Службу нес в должности стрелка-зенитчика в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Ганзюка. Не раз был ранен, однако неизменно возвращался на фронт.

За время службы был удостоен ряда наград и отличий.

Погиб Руслан Резанович 23 декабря 2024 года вблизи Новоелизаветовки Донецкой области: во время вражеского штурма он получил несовместимые с жизнью ранения.

Те, кто знали Руслана, вспоминают, что он "был искренним сердцем, доброй душой и очень справедливым". На сайте президента Украины сейчас зарегистрирована петиция о присвоении защитнику звания Героя Украины – посмертно.

О младшем брате Руслана, Александре Резановиче, в открытых источниках сейчас информации значительно меньше. Известие о том, что он также стал в ряды Небесного воинства, семья получила недавно: в течение более полугода защитник считался пропавшим без вести.

И только в мае родные Александра узнали, что он погиб раньше, чем его брат Руслан: жизнь воина оборвалась 10 октября вблизи Катериновки Донецкой области.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киева Михаил Будник. Ему навсегда останется 33 года.

Также сообщалось, что жизнь за Украину отдал защитник из Тернопольщины. Леонид Безушко в 25 лет стал в ряды ВСУ, чтобы защищать родную землю.

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