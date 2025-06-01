До конца искал правду: на войне погиб польский журналист Кшиштоф Горжелак

Украина продолжает терять своих защитников на несправедливой войне с Россией. 30 мая стало известно о том, что погиб польский журналист Кшиштоф Горжелак.

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Об этом сообщили на странице Scyzoryk się otwiera. Погибшему было 45 лет. До того как поехать в Украину мужчина жил в городе Кельце. Он был основателем локального портала Nasze Kielce.

Ориентировочно два года назад он принял решение приехать в Украину, чтобы стать добровольцем и воевать против россиян.

"Он был журналистом, которых очень мало. Непоколебимый, не коррумпированный, тот, кто искал правду до конца. Он умел самостоятельно расследовать темы злоупотреблений властью в Кельце, уезде и воеводстве - даже на самых высоких уровнях. Для него правда была высшей ценностью", – написали о Горжелаке в Scyzoryk się otwiera.

В заметке дополнили, что смерть Кшиштофа "вызывает слезы и заставляет осознать: эта война совсем рядом, она сейчас, она является абсурдом, и должна как можно быстрее завершиться".

Польского журналиста похоронят в Украине. На родине у него остались мать, отец, брат и дочь.

О смерти Горжелака также написал и депутат городского совета Кельце Мацей Бурштайн. По его словам, журналист покинул Польшу из-за "очень странного решения суда" и именно это побудило его отправиться на войну.

Как отметил чиновник, Кшиштофа "несправедливо обвинили люди, которые стремились его уничтожить". Он добавил, что Горжелак был "очень терпеливым и любознательным журналистом".

Ранее сообщалось, что защищая Украину, отдал жизнь воин с Полтавщины Василий Бурчило. Он стал на защиту родной земли в первые дни полномасштабного вторжения, участвовал в боях на разных участках фронта и занимал должность командира зенитно-ракетного взвода.

А на Ривненщину пришла трагическая весть, что на фронте погибли двое родных братьев с Ривненщины, Руслан и Александр Резановичи. Смерть в бою они приняли с разницей в два с лишним месяца, однако младший брат около полугода считался пропавшим без вести.

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