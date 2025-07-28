'До сих пор не верится': на Львовщине попрощались с депутатом Ярославом Рущишиным, который погиб в ДТП. Фото

В воскресенье, 27 июля, на Львовщине попрощались с депутатом Ярославом Рущишиным. На днях он погиб на своем мотоцикле в дорожно-транспортном происшествии.

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Фото с прощания с похоронной процессии с парламентарием опубликовал в Telegram глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Чиновник отметил, что "ему до сих пор не верится", что народный депутат погиб в страшной аварии.

"Честный, отважный, достойный. До сих пор не верится, что он нас так преждевременно оставил. Львовщина прощается с Ярославом Рущишиным. Вечная память", – говорится в сообщении Козицкого.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослав Рущишин попал в ДТП около 21:45 в четверг, 24 июля, вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области. Нардеп управлял Harley-Davidson и совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении. Предварительно, он умер в карете скорой помощи.

На следующий день народный депутат (внефракционная) Марьяна Безуглая снова решила высказаться об умерших – на этот раз она с осуждением прокомментировала своего коллегу из Верховной Рады (фракция "Голос") Ярослава Рущишина, который погиб в ДТП 24 июля. Он, по ее словам, "был за все хорошее и против всего плохого" и "комендантский час на него не распространялся".

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